Haigerloch: Anklage nach missglücktem Überholversuch mit drei Toten

Er geriet mit seinem Auto beim Überholen in den Gegenverkehr. Drei Menschen starben, vier wurden schwer verletzt. Nun wurde Anklage gegen den 33-Jährigen erhoben.
Mehr als sechs Monate nach einem schweren Unfall mit mehreren Toten und Schwerverletzten bei Haigerloch im Zollernalbkreis ist Anklage gegen einen 33-Jährigen erhoben worden. Dem Mann wird unter anderem fahrlässige Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen mitteilte. Er hatte bei einem Überholversuch die Kontrolle über seinen Mustang verloren und war in einen entgegenkommenden Transporter geprallt.