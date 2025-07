1 War ein Blauhai der Übeltäter vor Mallorca? Foto: imago/Beatrix Schmitt

Blauhai, Manta oder „Riesen-Drückerfisch"? Eine 85-jährige Italienerin wurde im Meer vor Mallorca übel zugerichtet. Die Playa de Palma musste zeitweise gesperrt werden.











An der deutschen Hochburg Playa de Palma auf Mallorca herrschte am Dienstag Aufregung, als nach einem mutmaßlichen Haiangriff rote Flaggen gehisst und ein Badeverbot ausgesprochen wurden. Eine 85-jährige italienische Urlauberin erlitt auf Höhe des Balneario 6, besser bekannt als „Ballermann“, eine tiefe Wunde an der Wade.