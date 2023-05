1 Die Studenten haben die Hahnsche Mühle als Arbeitsplatz genutzt. Auf den Schildern stehen Ideen für das Ensemble. Foto: /Stoppel

Charme und Potenzial der stillgelegten Hahnschen Mühle in Schorndorf sind riesig. Wie könnte das historische Ensemble genutzt werden? Studenten haben sich mit Perspektiven beschäftigt.









Schorndorf - Vor 13 Jahren ist in der Hahnschen Mühle in Schorndorf das letzte Mal Mehl gemahlen worden. Seitdem ist das beeindruckende Ensemble aus Mühlengebäude, Scheune und Siloturm in eine Art Dornröschenschlaf gefallen. An vielen Stellen sieht es so aus, als würden die Maschinen jeden Moment wieder ihren Betrieb aufnehmen – sogar die Säcke liegen bereit.