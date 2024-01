Hagen in Südwestfalen: Schüsse auf Wertstoffhof - ein Toter, zwei Verletzte und eine Festnahme

Hagen in Südwestfalen

1 Die Polizei konnte den Verdächtigen nach kurzer Fahndung fassen. Foto: dpa/Alex Talash

Eine Bluttat auf einem Wertstoffhof schreckt in Hagen auf. Ein Tatverdächtiger soll Schüsse auf drei Männer abgegeben haben, ein Opfer starb.











In Hagen ist bei Schüssen auf einem Wertstoffhof am Freitag ein 54 Jahre alter Mann getötet worden. Zwei weitere Männer seien lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter sei ein 77-Jähriger. Die Einsatzkräfte hätten den Mann kurz nach der Bluttat festnehmen können, schilderte der Sprecher auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte „Bild“ über die Schüsse in Südwestfalen berichtet.