1 Laut Wetterexperten ist am Sonntag im Südwesten auch mit Hagel zu rechnen (Archivbild). Foto: IMAGO/Political-Moments/IMAGO

Unwetter haben am Donnerstag erhebliche Schäden im Südwesten angerichtet. Nun kann es Meteorologen zufolge schon bald wieder donnern und blitzen.











Link kopiert



Nach den Unwettern am Donnerstag werden im Südwesten dem Deutschen Wetterdienst zufolge schon von diesem Sonntag an wieder einzelne Gewitter erwartet. Dabei könne es hageln und stark regnen, teilte die Meteorologen am Samstag mit.