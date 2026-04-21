Haftunterbrechung verlängert: Alfons Schuhbeck bleibt vorerst auf freiem Fuß

Alfons Schuhbeck muss vorerst nicht wieder in Haft. Der frühere Starkoch benötigt intensive medizinische Betreuung. Frühestens im September soll neu entschieden werden.
Der frühere Starkoch Alfons Schuhbeck (76) muss offenbar vorerst nicht zurück ins Gefängnis. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird die Unterbrechung der Vollstreckung seiner Gesamtfreiheitsstrafe "in jederzeit widerruflicher Weise bis mindestens zum 4. September 2026 verlängert". Grund dafür ist der Gesundheitszustand des Verurteilten.