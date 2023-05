1 Ein Star vor Gericht: schwerer Gang für Boris Becker. Foto: dpa/Alberto Pezzali

Der ehemalige Tennisstar Boris Becker muss wegen Insolvenzverschleppung ins Gefängnis. Häme ist nicht angebracht, kommentiert Tomo Pavlovic.









Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass Boris Becker das berühmteste Tennisturnier der Welt gewann. Am 7. Juli 1985 hieß es nach drei Stunden und 17 Minuten im Grand-Slam-Finale von Wimbledon gegen den favorisierten Südafrikaner Kevin Curren Game, Set and Match. Becker riss die Arme hoch, ein Schrei, grenzenlose Freude. Wimbledon-Sieger! Mit 17! Deutschland jubelte.