Star aus Game of Thrones hebt mehr als eine halbe Tonne – Rekord

1 Hafthor Björnsson hat mehr als eine halbe Tonne gehoben. Foto: imago images/Future Image/Iris Edinger

Viele kennen ihn aus der Erfolgsserie „Game of Thrones“, wo er als „Der Berg“ bekannt wurde. Nun hat der isländische Kraftsportler Hafthor Björnsson hat einen Weltrekord im Kreuzheben aufgestellt.

Reykjavík - Nicht nur auf dem Bildschirm ein Berg: Der isländische Schauspieler und Kraftsportler Hafthor Björnsson hat einen Weltrekord im Kreuzheben aufgestellt. Der 31-Jährige wurde durch die Serie Game of Thrones bekannt, er spielte die Rolle des Gregor Clegane, genannt The Mountain.

Am Samstag hob er in seiner Heimat nun 501 kg und damit ein kg mehr als der bisherige Rekordhalter Eddie Hall aus England. „Mir fehlen die Worte, an diesen Tag werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern“, schrieb Björnsson bei Instagram.

Hall hatte 2016 in Leeds die halbe Tonne gehoben, anschließend war er bewusstlos zusammengebrochen. „So etwas zu tun, ist nicht gesund“, sagte er damals: „Aber ich bin sicher, dieser Eintrag wird sehr lange in den Geschichtsbüchern stehen.“ Rund vier Jahre später war nun aber Björnsson an der Reihe.