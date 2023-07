1 „Tausend Nadelstiche“: Polizeieinsatz im März 2023 in Zuffenhausen Foto: SDMG/Sven Kohls

Bei Ermittlungen gegen Anrufbetrüger ergeben sich die erstaunlichsten Querverbindungen. Nun wurden drei verdächtige Regisseure festgenommen, die auch zum Umfeld der Schießerei-Cliquen in der Region gehören sollen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Erst ist es ein Fall, der nur die Polizei in Vorarlberg interessiert: Eine 84-Jährige fällt in Dornbirn auf Anrufbetrüger herein, die sich als Polizisten ausgeben und der Frau 30 000 Euro abnehmen. Doch dann wird es auch ein Fall für die Stuttgarter Polizei: Am Donnerstag wurden drei 18 und 19 Jahre alte Männer festgenommen, die hinter der Tat stecken sollen – und mindestens einer soll auch noch zu jener Gruppierung gehören, die sich seit Monaten mit einer rivalisierenden Clique Schießereien in der Region Stuttgart liefert.