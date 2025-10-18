Haftbefehl wegen häuslicher Gewalt: Falle von Denise Richards? Ehemann Aaron Phypers wurde verhaftet

Aaron Phypers, der Noch-Ehemann von Schauspielerin Denise Richards, wurde am Freitag direkt nach einer Anhörung von Beamten in Gewahrsam genommen. Grund ist ein offener Haftbefehl wegen häuslicher Gewalt. Sein Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen Richards. War es eine Falle?

Die Situation eskalierte am Freitag, den 17. Oktober, direkt vor einem Gerichtssaal in Los Angeles. Aaron Phypers, der 53-jährige Noch-Ehemann von Schauspielerin Denise Richards (54), wurde während der Verhandlung um eine dauerhafte einstweilige Verfügung von Beamten des Los Angeles County Sheriff's Department in Gewahrsam genommen, wie "TMZ" berichtet.

Kurz nach 17 Uhr am Freitag wurde Phypers in die Lost Hills Sheriff's Station bei Malibu gebracht. Die Kaution wurde auf 200.000 Dollar festgesetzt. Richards selbst verließ das Gericht sichtlich selbstbewusst, wie Aufnahmen zeigen. Auf Fragen reagierte sie nicht.

Vier Anklagepunkte und schwere Vorwürfe

Der Grund für Phypers' Festnahme: ein offener Haftbefehl im Zusammenhang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt in schwerem Fall. Laut Gerichtsunterlagen, die People vorliegen, hatte der Staat Kalifornien bereits zwei Tage zuvor, am 16. Oktober, eine achtseitige Anklageschrift gegen Phypers eingereicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft Phypers insgesamt vier Straftaten vor: zwei Fälle von Körperverletzung eines Ehepartners, Lebensgefährten oder Elternteils eines Kindes sowie zwei Fälle von Zeugenbeeinflussung durch Gewalt oder Drohung. Drei der mutmaßlichen Vorfälle sollen sich am 17. Januar 2022 ereignet haben, einer am 3. Mai 2022.

Anwalt spricht von einer Falle

Michael Finley, der Anwalt von Phypers, äußerte sich in den Medien ausführlich zu der Festnahme. Er erklärte, sein Mandant habe nichts von dem Haftbefehl gewusst und sei möglicherweise in eine Falle gelockt worden. Finley warf Richards und ihrem Anwaltsteam vor, Phypers durch die Gerichtsverhandlung möglicherweise selbst belastet zu haben.

Gegenüber "People" sagte Finley: "Ich habe die Anklageschrift noch nicht gesehen, aber nach dem, was mir gesagt wurde, scheinen es dieselben Vorwürfe zu sein, gegen die wir bereits im Fall häuslicher Gewalt kämpfen und die sich meiner Meinung nach als falsch erweisen." Er zeigte sich zuversichtlich: "Wir erwarten, dass sie sich auch als falsch erweisen werden und er freigesprochen wird."

Heftige Anschuldigungen im Gerichtssaal

Die Anhörung am Freitag war bereits vor der Festnahme hitzig verlaufen. Phypers' Mutter hatte vor Gericht ausgesagt, sie habe beobachtet, wie Richards einen Dosenöffner nach ihrem Sohn geworfen habe. Außerdem bestritt sie, dass ihr Sohn Richards jemals misshandelt oder bedroht habe - Behauptungen, die Richards wiederholt aufgestellt hat.

Anfang Oktober hatte Richards unter Tränen vor Gericht ausgesagt, ihr Noch-Ehemann habe ihr während ihrer Ehe mindestens drei Gehirnerschütterungen zugefügt. Eine Gehirnerschütterung soll laut Richards' Aussage vom 17. Januar 2022 stammen, eine weitere ereignete sich zwischen März und Mai 2022. Damals habe Phypers sie in seinem Wellness-Center gegen eine Betonwand geschleudert, wodurch sie ein blaues Auge erlitten habe. Die dritte Gehirnerschütterung soll im April 2025 in einem Hotel in Chicago passiert sein, als er "meinen Kopf so fest zusammengedrückt" habe, dass es sich anfühlte, "als würde er meinen Schädel zerquetschen". Die Reality-TV-Darstellerin aus "The Real Housewives of Beverly Hills" erklärte weinend: "Er hat mich so verdammt oft fast umgebracht." Sie behauptete zudem, Phypers habe ihr regelmäßig gedroht, sie aus Fenstern und von Balkonen in Hotels zu werfen.

Phypers weist alle Vorwürfe zurück

Als Phypers am 8. Oktober selbst in den Zeugenstand trat, wies er alle Anschuldigungen entschieden zurück. "Ich habe Denise Richards niemals körperlich verletzt... Ich habe ihr nie gedroht, sie zu verletzen... Ich habe nicht gedroht, irgendjemanden zu töten", sagte er laut "People".

Die Richterin verlängerte am Freitag die einstweilige Verfügung gegen Phypers bis zum 7. November. Phypers hatte im Juli nach mehr als sechs Jahren Ehe die Scheidung von Richards eingereicht.