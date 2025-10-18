Haftbefehl wegen häuslicher Gewalt: Falle von Denise Richards? Ehemann Aaron Phypers wurde verhaftet

Aaron Phypers, der Noch-Ehemann von Schauspielerin Denise Richards, wurde am Freitag direkt nach einer Anhörung von Beamten in Gewahrsam genommen. Grund ist ein offener Haftbefehl wegen häuslicher Gewalt. Sein Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen Richards. War es eine Falle?
Die Situation eskalierte am Freitag, den 17. Oktober, direkt vor einem Gerichtssaal in Los Angeles. Aaron Phypers, der 53-jährige Noch-Ehemann von Schauspielerin Denise Richards (54), wurde während der Verhandlung um eine dauerhafte einstweilige Verfügung von Beamten des Los Angeles County Sheriff's Department in Gewahrsam genommen, wie "TMZ" berichtet.