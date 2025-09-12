Nach dem tödlichen Streit mit einem 12 Jahre alten Jungen im Norden Baden-Württembergs ist Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen erlassen worden. Ihm wird Totschlag vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.











Schwäbisch Hall - Nach dem tödlichen Streit mit einem 12 Jahre alten Jungen im Norden Baden-Württembergs ist Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen erlassen worden. Ihm wird Totschlag vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Deutsche soll den Jungen nach dem Streit in Niedernhall mit dem Auto überfahren haben.