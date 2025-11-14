Haftbefehl mit Frau in Stuttgart: Nina Anhan besorgt unterschriebenes Demirović-Trikot – für ihre Mama

Rapper Haftbefehl und seine Frau waren in Stuttgart unterwegs. Nun gibt es neue Details zu einem schrillen Video mit einer Politikerin – aber auch neue Fragen.
Seit der Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“, die den tiefen Fall des Rappers zeigt, ist sein Name wieder in aller Munde. Kein Wunder also, dass ein Besuch in Stuttgart vor wenigen Tagen für großes Aufsehen sorgte, als der Rapper, der bürgerlich Aykut Anhan heißt, zusammen mit seiner Frau Nina Anhan auf Instagram Spuren hinterließ. Grundsätzlich ist es nicht ungewöhnlich, dass die Anhans in Stuttgart anzutreffen sind. Denn sie wohnen in der Region, Nina Anhan ist hier familiär verwurzelt.