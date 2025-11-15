Haftbefehl in Osnabrück: „Ich wollte noch sagen, ich bin clean“ – Rapper gibt erstes Konzert seit Doku

Haftbefehl tritt erstmals seit Erscheinen seiner Netflix-Doku wieder auf die Bühne. Er nutzt das – ziemlich kurze – Clubkonzert in Osnabrück für eine starke Botschaft an seine Fans.
Bei seinem ersten Konzert seit Veröffentlichung der erfolgreichen Netflix-Doku über sein Leben hat Deutsch-Rapper Haftbefehl versichert, weg von den Drogen zu sein. „Ihr habt bestimmt alle meine Doku gesehen. Ich wollte Euch noch sagen, ich bin clean“, rief der Musiker in der Nacht auf Samstag seinen Fans von der Bühne zu - lauter Jubel brandete auf. „Und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Scheiß auf Drogen!“