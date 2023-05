1 Mörder gefällig? Auch solche Angebote gibt’s im Darknet. Foto: Sebastian Ruckaberle/Adobe Stock

Ein Richter schickt einen 63-jährigen Stuttgarter in U-Haft, der im abgeschotteten Teil des Internets einen Mord in Auftrag gegeben haben soll. Dort blühen die Geschäfte.









Womöglich ist der 63-jährige Stuttgarter selbst nur Betrügern aufgesessen. An dem Vorwurf gegen ihn, per Internet einen Auftragsmord in Gang gesetzt zu haben, ändert dies aber wenig: Am Mittwoch hat ein Richter gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zum Mord erlassen. Der 63-Jährige soll im sogenannten Darknet einen Killer gesucht haben, der einen Verwandten umbringt.