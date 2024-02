Haftbefehl gegen Jugendlichen: Stuttgarter Rabauken randalieren in Göppingen

Stuttgarter Rabauken randalieren in Göppingen

1 Zwei besonders rabiate Jugendliche haben sich mit der Polizei angelegt (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Wenig Respekt zeigen zwei Jugendliche vor der Polizei. Ein 16-Jähriger soll einen Beamten sogar vor ein heranfahrendes Auto gestoßen haben. Er landet in Haft.











Mit zwei besonders gewaltbereiten Jugendlichen hat es das Jugenddezernat der Stuttgarter Polizei zu tun: Die 15 und 16 Jahre alten Burschen aus Stuttgart sollen am vergangenen Freitag in Göppingen randaliert haben – und dabei auch auf eine Polizeistreife losgegangen sein, die sie festnehmen wollte. Die Vorwürfe wiegen schwer. Der 16-Jährige sitzt nunmehr sogar in Untersuchungshaft. Er soll einen Polizisten vor ein heranfahrendes Auto gestoßen haben.