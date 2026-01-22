Die Nominierungen für die anstehende Verleihung des Grimme-Preises stehen fest. Die Öffentlich-Rechtlichen dominieren, für größtes Aufsehen sorgt aber Netflix mit seiner Haftbefehl-Doku.
Die Nominierungen für die diesjährige Verleihung der Grimme-Preise sind verkündet worden. Insgesamt 71 Produktionen beziehungsweise Einzelleistungen dürfen sich Hoffnungen machen. Traditionell führen die Öffentlich-Rechtlichen die Liste an, so auch in diesem Jahr: Alleine das ZDF heimste 27 Nominierungen ein, die sich über alle vier Wettbewerbskategorien "Fiktion", "Information & Kultur", "Unterhaltung" und "Kinder & Jugend" erstrecken.