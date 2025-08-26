Hafen in Hamburg: Feuerwehr kämpft noch immer gegen Großbrand

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle im Hamburger Hafen explodieren Gasdruckflaschen und setzen andere Bereiche in Brand.
Mehr als 16 Stunden nach dem Ausbruch eines verheerenden Großbrandes im Hamburger Hafen ist die Feuerwehr noch immer mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die Mittagsstunden andauern, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Brandermittler könnten ihre Arbeit voraussichtlich im Laufe des Tages aufnehmen - allerdings erst, wenn der Brandort von der Feuerwehr freigegeben werde, sagte ein Polizeisprecher.