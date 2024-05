1 Der 41-jährige Mann musste zur operativen Behandlung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Symbolbild) Foto: imago

Ein 41-Jähriger schlägt in Dettingen an der Erms mit einem Beil die Terrassentür der Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau ein und attackiert diese.











In Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) ist ein Mann in der Nacht zum Montag in die Wohnung seiner getrennt lebenden Frau eingebrochen und hat diese attackiert. Wie die Polizei bericht, wurden die Beamten am Montag gegen 0.45 Uhr alarmiert, nachdem der 41-Jährige mit einem Beil eine Terrassentür an der Wohnanschrift seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau eingeschlagen und die anwesende Frau auch körperlich attackiert haben soll. Ob und inwiefern er auch dabei das Beil einsetzte, war zunächst unklar.