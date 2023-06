1 715 Fälle häuslicher Gewalt hat es voriges Jahr im Kreis Ludwigsburg gegeben. Fast immer waren Frauen die Opfer. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Karin Stark hat sich mehr als 20 Jahre für Opfer häuslicher Gewalt starkgemacht. Jetzt geht sie. Und nun?









Der Fall, der sich vor ziemlich genau zwei Jahren in der Körnerstraße in Ludwigsburg zugetragen hat, ist ein Fall, der beispielhaft steht für das Thema, mit dem sich Karin Stark seit mehr als 20 Jahren mehr als intensiv beschäftigt. Am Abend jenes Dienstags Anfang August zückt ein Mann ein Messer und attackiert seine Frau. Ihr achtjähriger Sohn geht dazwischen und kann Schlimmeres verhindern. Doch der Mann gibt nicht auf, er würgt seine Frau. Erst als sich ein Passant einmischt, ist die Gefahr gebannt. Die Polizei rückt an.