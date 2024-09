Häuserflohmarkt in Marbach: Die wohl außergewöhnlichste Flohmarkt-Kulisse der Region

11 Die Bewohner der Holdergassen waren kreativ und putzten ihre Straßen heraus. Foto: S. Granville

Die Bewohner der Holdergassen in der Marbacher Altstadt öffneten am Samstag ihre Häuser, Höfe und Garagen. Fünf berichten von den persönlichen Geschichten hinter den Gegenständen – und warum der Flohmarkt so besonders ist.











Link kopiert



Eigentlich wird in Marbach schon seit Jahren über die aussterbende Altstadt diskutiert und Wege für die Belebung gesucht. Von der Innenstadtkrise war am Samstag jedoch nichts zu spüren, denn der Häuserflohmarkt in den Holdergassen lockte trotz schlechten Wetters etliche Besucher in die Stadt. Ein Rundgang und Gespräche mit den Anwohnern zeigen, was die Premiere des Holdgergassen-Flohmarkts so besonders macht – decken aber auch ein Detail auf, das Verkäufer und Besucher stört.