Häufige Todesursache: Positiver Trend – weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Kreis Ludwigsburg

Die Krankenkasse AOK stellt eine positive Entwicklung fest. Demnach sind weniger Versicherte von der Volkskrankheit betroffen als in den Vorjahren. Vorsorge ist möglich.
Die häufigste Todesursache in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Kreis Ludwigsburg ist die Zahl der Erkrankten in den letzten vergangenen Jahren rückläufig: 2024 befanden sich laut aktueller AOK-Auswertung 11.136 Versicherte der Gesundheitskasse wegen einer Koronaren Herzkrankheit (KHK) in ärztlicher Behandlung. Dies entspricht einem Anteil von 5,69 Prozent. 2020 waren es 11.776 Personen (6,24). Damit ist die Zahl um 1,44 Prozent pro Jahr gesunken. Diesen positiven Trend teilt die AOK mit.