Hätte ich nicht erwartet: Star Wars-Star Mark Hamill: Überrascht vom eigenen Comeback

Luke Skywalker konnte er über lange Jahre nicht entkommen. Doch zuletzt feierte "Star Wars"-Star Mark Hamill viele Erfolge als Schauspieler abseits der weit, weit entfernten Galaxis. Ein Umstand, der ihn selbst überrascht.
Über lange Jahre war "Star Wars"-Star Mark Hamill (73) auf seine bekannteste Rolle des Luke Skywalker festgelegt, arbeitete in der Folge hauptsächlich als Sprecher für Animationsserien und lieh etwa dem Joker in zahlreichen DC-Produktionen seine Stimme. Doch in den vergangenen Jahren kann sich der heute 73-Jährige über eine kleine Karriere-Renaissance freuen - die ihn nach eigener Aussage selbst überrascht.