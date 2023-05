Hässliche Ecken in Leonberg

7 Tristesse pur, soweit das Auge reicht: Die Kreuzung Brennerstraße/Gebersheimer Straße in Leonberg ähnelt einer abweisenden Asphaltwüste. Foto: /Jürgen Bach

Ein Rundgang durch die Leonberger Innenstadt offenbart, wie sehr die City vom Baustil der Siebzigerjahre geprägt ist. Hier ist mehr zu tun als nur neue Radwege auszuweisen.









Wie sieht die Zukunft der Städte aus? Wie ist mehr Aufenthaltsqualität möglich, was macht Zentren lebenswert? Diese Fragen werden in nahezu allen Kommunen diskutiert. Auch in Leonberg, wo es unter der Überschrift „Stadt für morgen“ große Pläne für eine verkehrsberuhigte City gibt. Doch wie ist der Istzustand? Eine – zwangsläufig nur unvollständige – Bestandsaufnahme.