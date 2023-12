Weihnachten ohne Christbaum? Das ist für einige wahrscheinlich unvorstellbar. Mit glitzernden und bunten Kugeln sowie Lichterketten sorgt so ein Weihnachtsbaum für die ultimative Adventsstimmung in den eigenen vier Wänden. Doch wo findet man im Raum Stuttgart den passenden Baum?

Die Wochenmärkte Stuttgart haben eine Übersicht erstellt, wo es vom 10. bis zum 24. Dezember überall Weihnachtsbäume zu kaufen gibt. Man kann sich aber auch schon vorher einen Baum zulegen. Hier sind ein paar weitere Verkaufsstellen:

Christbaum Stuber

In Möhringen, Degerloch, Bad Cannstatt und Hofen am Max-Eyth-See – Christbaum Stuber hat gleich mehrere Standorte in Stuttgart. „Von Nordmanntanne über Blautanne bis zur Blaufichte oder jeder anderen Baumart, bei uns finden Sie den perfekten Christbaum für Ihr Fest“, verspricht das Unternehmen auf seiner Website. Hier findet man auch die Adressen und Öffnungszeiten der Standorte in der Region – etwa in Esslingen und Böblingen. Kleine Christbäume gibt es bei dem Händler ab 15 Euro.

Pflanzenhof Vaihingen

Neben Weihnachtsdeko findet man auf dem Pflanzenhof Vaihingen zu dieser Jahreszeit frisch gesägte Bäume aus Deutschland oder auch „handliche Nordmanntannen und Fichten im Topf mit vernünftigem Wurzelwerk, sodass sie problemlos weiter kultiviert werden können“. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Hofladen Hiller in Degerloch

Beim Hofladen Hiller gibt es regionale, heimische Bäume zu kaufen. Auch hier sind es hauptsächlich Nordmanntannen, die auf dem eigenen Grundstück angepflanzt werden. Die Preise unterscheiden sich je nach Größe und beginnen bei etwa 10 bis 15 Euro. Ein zimmerhoher Baum kostet etwa zwischen 50 und 70 Euro.

Hof am Eichenhain bei Sillenbuch

In Stuttgart-Sillenbuch liegt der Bio-Hof am Eichenhain. Hier wird man nicht nur im Hofladen fündig. Derzeit werden auch dort auch Weihnachtsbäume, vor allem Nordmanntannen, verkauft. Alle weiteren Infos zu Öffnungszeiten gibt es auf der Website.

Pflanzen-Kölle in Stuttgart und Fellbach

Zwischen Stammheim und Korntal-Münchingen sowie in Fellbach hat Pflanzen-Kölle seine Filialen. An beiden Standorten werden jedes Jahr auch Weihnachtsbäume und viele weitere Weihnachtsutensilien verkauft.

Dehner in Zuffenhausen

Ein weiteres Gartencenter, das Weihnachtsbäume anbietet: Dehner in Zuffenhausen. Geschnitten, im Topf, bereits geschmückt oder aus Plastik – hier bleibt kaum ein Wunsch an Weihnachtsbäumen offen.

Kauffmanns Hofladen in Fellbach

Der Hofverkauf von Weihnachtsbäumen bei Kauffmanns Hofladen in Fellbach beginnt am zweiten Adventwochenende. Bereits vorab können jedoch Bäume bis zu einer Höhe von sechs Metern bestellt. Wer den bequemen Weg gehen will, der kann sich die Bäume auch direkt nach Hause liefern lassen.

Bauhaus und Obi

Die großen Baumärkte wie Bauhaus oder Obi sind ebenfalls Anlaufstellen für Weihnachtsbäume. Eine Nordmanntanne gibt es hier ab etwa 20 Euro. Wer auf Nadeln verzichten oder nicht jedes Jahr einen neuen Baum kaufen will, kann sich hier auch gleich die künstlichen Varianten anschauen.