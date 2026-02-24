Händel-Festspiele in Karlsruhe: Die Kamera ist immer dabei – die Händel-Oper „Tamerlano“

Barockoper heißt immer auch Bühnenzauber. Im 18. Jahrhundert wollte man im Theater nicht nur spektakuläre Stimmen hören, sondern auch die neuesten Bühneneffekte sehen. Bei der Eröffnung der 48. Internationalen Händel-Festspiele Karlsruhe lässt der Regisseur Kobie van Rensburg in „Tamerlano“ Teppiche fliegen und Elefanten über die Bühne schreiten. Die Leinwand wird zum Bühnenbild, das Bluescreen-Verfahren zum Zauberkasten. Aber auf Dauer ermüden die digitalen Kunststückchen. Dem über vierstündigen Abend fehlt der szenische Fokus und die Unmittelbarkeit. Zum eigentlichen Zauberer wird der im Sitzen dirigierende René Jacobs. Was er mit dem Freiburger Barockorchester im Orchestergraben kreiert, ist weniger effektgetrieben, sondern vielschichtig und differenziert.

Was auf der Bühne passiert, erscheint auch auf der Leinwand Für seine am 31. Oktober 1724 am King’s Theatre London uraufgeführte Oper „Tamerlano“ überarbeitete Georg Friedrich Händel die schon fertige Fassung wegen einer neuen Sängerbesetzung. Und dramatisierte auch die Sterbeszene von Bajazet, dem vom Tatarenkönig Tamerlano gefangenen Sultan. Ein Selbstmord auf der Bühne? Das war eine mutige Neuerung – wie auch das deutlich verschattete Lieto Fine und die vielen Accompagnato-Rezitative, die vom Orchester eine noch stärkere Dramatisierung verlangten. Am Badischen Staatstheater stehen drei Kameras auf der Bühne, der Boden ist mit Markierungen beklebt. Hier treten die Sängerinnen und Sänger auf und agieren miteinander wie auch mit der Kamera. Ihre Videoaufnahme wird auf der Leinwand im Hintergrund in ein historisches Ambiente in Schwarz-Weiß montiert. Der Palast mit seinen Kuppeln und Minaretten ist digital, die Figuren auf der Bühne werden Teil davon.

Ein Tiger mit fletschenden Zähnen

Die Texte werden auf der Leinwand eingeblendet, die Gesichter in Nahaufnahme gezeigt. Da muss Alexander Chance als Andronico nur eine Augenbraue heben, um seiner Verwunderung über Asterias Verhalten Ausdruck zu verleihen. Wenn er mit seinem wunderbar geschmeidigen Altus in der Arie „Più d’una tigre altero“ an einen Tiger denkt, erscheint dieser mit fletschenden Zähnen im Hintergrund. Ein Tisch auf der Bühne wird zur Grillstelle im Film – digitale Schmetterlinge landen auf der Hand der zunächst verschmähten Prinzessin Irene (Kristina Hammarström). Das ist handwerklich präzise gemacht und sorgt für den einen oder anderen Lacher – eine echte szenische Deutung gelingt Kobie van Rensburg damit aber nicht, weil er die beiden Ebenen des besonderen Settings einfach übereinanderlegt, anstatt daraus künstlerisches Kapital zu schlagen.

Das Freiburger Barockorchester brilliert

Im Gegensatz dazu macht das Freiburger Barockorchester nicht immer das Gleiche, sondern verleiht jedem Rezitativ und jeder Arie eine besondere Farbe und eine spezielle Emotionalität. In der Continuogruppe um den souveränen Cellisten Stefan Mühleisen versammeln sich zwei Cembali, Orgel, Harfe und Laute. Die Instrumentation ist genau auf den geforderten Ausdruck abgestimmt. Auch die Streicher zeigen eine große Bandbreite zwischen sanftem Säuseln und kratzbürstigen Einwürfen. René Jacobs wählt organische Tempi, spannt klare Phrasierungsbögen, lässt Zeit zum Atmen und schafft atmosphärisch dichte Übergänge zwischen den Szenen.

Szene aus „Tamerlano“ Foto: Felix Grünschloss

Christophe Dumaux macht mit seinem beweglichen Countertenor aus Tamerlano einen charmanten Despoten. Der Tenor Thomas Walker als Bajazet braucht ein paar Arien, um seinem Gesang und Spiel mehr Präsenz zu verleihen. Die Sopranistin Mari Eriksmoen ist eine berührende Asteria mit reichem Innenleben, der Bariton Matthias Winckhler ein sonorer Leone. Kristina Hammerström stattet Irene mit dunklen Mezzotiefen und einer komischen Note aus. Ganz am Ende nach dem Suizid Bajazets, den Thomas Walker mit Expressivität auflädt, schaltet Kobie van Rensburg das Video aus. Zur Arie „Padre amato, in me riposa“ geht Mari Eriksmoen zum Bühnenrand, um als Asteria mit vielen Farbnuancen den Tod des Vaters zu beweinen. Auf einmal entsteht direkte, ungebrochene Emotionalität. Dafür braucht es keine Großaufnahme. Und auch keinen fliegenden Teppich.

Tamerlano: 25., 28. Februar und 3. März