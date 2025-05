Häme nach Merz’ Scheitern im ersten Wahlgang: „Vielleicht mag ja Merkel übernehmen“

1 Der erste Wahlgang lief für Friedrich Merz nicht wie erhofft. Luigi Pantisano wünscht sich derweil Angela Merkel zurück. Foto: RALF HIRSCHBERGER/AFP/Michael Kappeler/dpa

Friedrich Merz ist im ersten Wahlgang knapp mit dem Unterfangen gescheitert, Bundeskanzler zu werden – ein historisches Novum. Im Netz erntet er dafür Häme von verschiedenen Seiten. Andere halten das Wahlverhalten von Abgeordneten für verantwortungslos.











Eigentlich hätte es Friedrich Merz großer Tag werden sollen. Aber der als gesetzt geltende nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland verpasste im ersten Wahlgang im Bundestag zur Kanzlerwahl die nötige Mehrheit von 316 Stimmen – in der ersten Runde standen nur 310 Stimmen für den CDU-Politiker zu Buche. Dass ein Kanzler in den zweiten Wahlgang muss, ist erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland geschehen, die nach wie vor mögliche Kanzlerschaft von Friedrich Merz hat damit aber erste Kratzer erhalten, bevor sie überhaupt begonnen hat.