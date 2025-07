Es sollte eine Ankündigung sein, die für Freudentränen sorgt - doch so richtig begeistert ist das Wacken-Publikum dieses Jahr nicht von dem größten Headliner, der ihnen präsentiert wurde: Guns 'N Roses.

Seit der Ankündigung des Line-Ups sind bei jedem Programm-Post enttäuschte bis gehässige Kommentare zu der Band auf der Instagram-Seite des Festivals zu lesen. "Von dem was ich bei der Black-Sabbath-Show gesehen habe, sind Guns auf keinen Fall eine Headline-Band", heißt es da an einer Stelle. "Eine unglaubliche Menge guter Bands, aber dann Guns 'N Roses als Headliner Band", an anderer. "Bei allem Respekt, Guns 'N Roses verdienen keinen Headliner-Platz mehr auf einem großen Festival", geht es weiter. Oder, noch gemeiner: "Mehr als 300 Euro und der einzige wirkliche Headliner ist Mickey Mouse..."

Extra viel Spielzeit für Guns 'N Roses?

Die Veranstalter scheinen das allerdings ganz anders zu sehen: Laut Running Order hat man der Band, die sich 1985 gegründet und mit Alben wie "Appetite for Destruction" und Hits wie "Welcome to the Jungle" zweifelsohne Rockgeschichte geschrieben hat, extra viel Zeit auf der Hauptbühne eingeräumt. Ganze dreieinhalb Stunden sind für die US-Amerikaner Donnerstagnacht angesetzt - von 20:30 Uhr bis 0 Uhr.

Auch wenn Axl Rose (63) und Co. für überlange Konzerte bekannt sind, wäre es ungewöhnlich, wenn ihr Festival-Set tatsächlich so lang dauern würde. Wahrscheinlicher ist es, dass das Festival vorsichtshalber mehr Zeit eingeplant hat, etwa für Umbaupausen, unvorhergesehene technische Probleme und wegen eines möglichen Unwetters.

Nicht nur für die Metal-Fans, die wenig begeistert sind von dem diesjährigen Hard-Rock-Headliner, auch für Axl Rose selbst könnte so ein langes Konzert zur Herausforderung werden: Seine Stimme gilt seit Jahren als stark in Mitleidenschaft gezogen. Seit der Reunion seiner Band im Jahr 2016 diskutieren selbst eingefleischte Guns 'N Roses-Fans über die Performance des Sängers.

Stimme von Axl Rose enttäuscht Fans seit Jahren

Dass die Stimme von Axl Rose mittlerweile mit den hohen Tönen zu kämpfen hat, ist kein Wunder: Jahrelange Überbeanspruchung, ungesunde Gesangstechnik, das natürliche Altern und der Rock'n'Roll-Lifestyle fordern ihren Tribut. Das hört man offenbar auch auf der aktuellen Tour.

Ein Auftritt in der Münchner Allianz-Arena von Guns 'N Roses Anfang Juli gab wenig Hoffnung: "Bist du deppert, hat der schlecht gesungen", heißt es etwa in der Überschrift der "Augsburger Allgemeinen" nach dem Konzert. Unter den YouTube-Videos der Tour, etwa in Yokohama, fällt das Urteil nicht besser aus - dort beschließen viele Fans, dass sie sich keine Karten mehr für die Konzerte kaufen werden. Ganze Subreddits beschäftigen sich mit der Frage, ob Rose aufhören sollte, zu singen. Auch wenn hier und da ein Fan einwirft, dass der Rocker seine Stimme über die Jahre für seine Fans geopfert habe, sind sich die meisten Fans zumindest in den Internetforen einig, dass es Zeit wäre, das Mikrofon an den Nagel zu hängen.

Das Wacken-Festival startet an diesem Mittwoch im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein und geht bis zum 2. August. Bei dem Metal-Festival werden neben Guns N' Roses auch Bands wie Machine Head, Papa Roach, Gojira, King Diamond, Within Temptation und Saltatio Mortis auftreten.