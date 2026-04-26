Haecker-Preis für Philip Obaji: Die Stimme der Wahrheit bleibt nie stumm – Ehrung in Esslingen

Der nigerianische Journalist Philip Obaji jr. ist ein unermüdlicher und mutiger Kämpfer für die Menschenrechte. Dafür hat ihn die Stadt Esslingen nun ausgezeichnet.
Als Philosoph, Kulturkritiker und Schriftsteller war Theodor Haecker ein Mann der Worte. Und als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus nutzte er Sprache als seine schärfste Waffe. Die Macht der Worte eröffnet auch dem nigerianischen Journalisten Philip Obaji jr. die Möglichkeit, Menschenrechtsverletzungen in West- und Zentralafrika anzuprangern und den Opfern eine Stimme zu geben. Das macht ihn selbst zur Zielscheibe von Verleumdung und Bedrohung. Doch der politische Mut des 40-Jährigen ist stärker als die Angst vor seinen skrupellosen Gegnern. Für sein unermüdliches Eintreten für Freiheit und Menschenwürde hat die Stadt Esslingen Philip Obaji jr. nun mit dem Theodor-Haecker-Preis ausgezeichnet.