Hackerangriff auf Ticketportal: Schorndorf warnt vor Datenklau

E-Mail-Adressen und Passwörter von bis zu rund 19.000 Personen in Gefahr: In Schorndorf hat es einen Hackerangriff auf ein externes Buchungssystem für Online-Tickets gegeben.
Der Online-Ticketverkauf für das Kinderprojekt „Forscherfabrik Schorndorf“ ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Attacke auf ein externes Buchungssystem habe sich am 9. Januar ereignet, wie die Stadt im Rems-Murr-Kreis weiter mitteilte. Demzufolge könnten die E-Mail-Adressen, Passwörter sowie Kontakt- und Adressdaten von mehr als 19.000 Personen in die Hände von Cyberkriminellen gelangt sein.