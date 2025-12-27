Hacker-Treffen: Chaos Computer Club regt digitalen Unabhängigkeitstag an

Hamburg ist wieder der Nabel der Hacker-Welt. Der Chaos Computer Club lädt zum 39. Chaos Communication Congress. Dort verkündet ein Bündnis einen neuen «Unabhängigkeitstag».
Hamburg - Der Chaos Computer Club und viele weitere Organisationen haben zu einem monatlichen "digitalen Unabhängigkeitstag" aufgerufen. Vom 4. Januar an will das Bündnis an jedem ersten Sonntag im Monat Menschen dazu ermuntern, ihre digital genutzten Plattformen kritisch zu hinterfragen und zu demokratiefreundlichen Angeboten zu wechseln, wie das Bündnis im Rahmen des Chaos Communication Congresses in Hamburg mitteilte.