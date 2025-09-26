Hacker in der Medizintechnologie: Tatort: Kammerflimmern: Wie ist der neue Schweiz-Krimi?

Als manipulierte Defibrillatoren Menschenleben fordern, jagen Grandjean und Ott im Zürich-"Tatort: Kammerflimmern" skrupellose Hacker. Zwischen Cyberangriff, Firmenintrigen und persönlicher Betroffenheit droht ein Wettlauf gegen steigende Todeszahlen zur existenziellen Prüfung zu werden.
Digitale Medizinprodukte schenken Menschen mit Herzproblemen Sicherheit und Lebensqualität. Doch was, wenn Cyberkriminelle diese Technik für ihre Zwecke missbrauchen? Genau dieses beunruhigende Gedankenspiel bildet die Grundlage des zehnten Zürich-"Tatorts" mit den beiden Schweizer Hauptdarstellerinnen Anna Pieri Zuercher (geb. 1979) und Carol Schuler (38).