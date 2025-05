Manchmal kann Nachsitzen auch Spaß machen. Gleich drei Mannschaften der Habo Bottwar SG spielen in der Relegation um den Aufstieg.

Die Männer 1 beendeten nach einem starken Saisonfinale ihre zweite Verbandsliga-Saison auf dem dritten Rang. Jetzt steht auch der Gegner und der Termin für die Aufstiegsrunde fest. Die Mannschaft von Jan Diller trifft auf den Oberligisten Handball Wölfe Plankstadt. Das Hinspiel findet am 23. Mai in Plankstadt statt, eine Woche später am 1. Juni fordern die Buffalos die Nordbadener in der Wunnensteinhalle in Großbottwar heraus.

Das Frauenteam mit Trainerin Kornelia Baboi sicherte sich ebenfalls den dritten Rang in der Verbandsliga wahrte sich damit die Chance auf den Oberliga-Aufstieg. Auch hier wurde vom Verband Gegner und Termin festgelegt. Die Frauen treffen auf den TuS Helmlingen, den Vertreter aus Südbaden. Das Baboi-Team muss zuerst daheim antreten am 25. Mai in der Bottwartalhalle in Kleinbottwar, um den Grundstein für das Rückspiel am 1. Juni in Helmlingen zu legen.

Die Frauen 2 wiederum der Habo SG krönten ihre starke Bezirksoberliga-Saison ebenfalls mit Platz drei und dürfen gegen TV Mosbach um den Landesliga-Aufstieg kämpfen. Die Mosbacherinnen haben am 24. Mai zunächst Heimrecht und reisen am 1. Juni in die Wunnensteinhalle nach Großbottwar.