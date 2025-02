Habo Bottwar SG: Fehlerquote rächt sich kurz vor der Schluss-Sirene

1 Zehn Tore von Marc Pflugfelder (Mitte) reichten nicht zum Sieg. Foto: Baumann

Die Handballer der Habo Bottwar SG verlieren äußerst unglücklich gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 29:30 (14:12).











Link kopiert



Habo-Trainer Jan Diller hatte es vor der Begegnung gesagt: „Die Sportunion steht zurecht da oben.“ Am Ende war es aber auch ein wenig Pech, mit dem die Habo Bottwar SG an diesem Verbandsliga-Spieltag klarkommen musste. Nach einer etwas durchwachsenen Partie musste sich die Habo Bottwar SG am Freitagabend in der Verbandsliga-Begegnung vor heimischem Publikum gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 29:30 (14:12) geschlagen geben. Es war eine höchst unglückliche Szene, die sich in den Schlusssekunden für die Hausherren in der Sporthalle in den Bäderwiesen abspielte. Mit einem 29:29-Remis ging es in die finalen 60 Sekunden. Die Neckarsulmer starteten nach einer kurzen Teambesprechung ihren letzten Angriff. Tatsächlich gelingt es der Diller-Sieben dabei den Ball zu stehlen. Doch anstatt die Harzkugel zu sichern und auf das leere Tor des Kontrahenten zu werfen, landet die Kugel nochmals beim Gegner.