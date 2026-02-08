Haben Ihre Nachricht erhalten: Lösegeldforderung? Savannah Guthries Familie möchte zahlen

Seit rund einer Woche wird Savannah Guthries (54) Mutter vermisst. Schnell wurde öffentlich, dass Nancy Guthrie entführt worden sein könnte. Die Familie der 84-Jährigen hat sich jetzt auf Instagram erneut zu Wort gemeldet. In einer kurzen Botschaft, die sich offenbar direkt an den oder die mutmaßlichen Entführer richtet, spricht die US-Moderatorin davon, "bezahlen" zu wollen.

In einem Video, in dem Guthrie neben ihren Geschwistern Annie und Camron sitzt, sagt die 54-Jährige: "Wir haben Ihre Nachricht erhalten und verstehen sie." Was damit genau gemeint ist, wird nicht klar. Womöglich bezieht sie sich auf ein neues Schreiben, das zuvor laut "NBC News" bei dem Lokalsender KOLD in Tucson im US-Bundesstaat Arizona eingegangen war. Das FBI hatte bestätigt, dass eine "neue Nachricht bezüglich Nancy Guthrie" überprüft werde. Zuvor hatte es laut US-Berichten Lösegeldforderungen gegeben.

"Das ist uns sehr viel wert und wir werden dafür bezahlen"

"Wir flehen Sie nun an, uns unsere Mutter zurückzugeben, damit wir mit ihr feiern können", sagt Guthrie in dem Video weiter. "Nur so können wir Frieden finden. Das ist uns sehr viel wert und wir werden dafür bezahlen." Nancy Guthrie war am vergangenen Sonntag als vermisst gemeldet worden. "Ich glaube, dass Nancy gegen ihren Willen aus ihrem Zuhause entfernt wurde und dass wir sie finden müssen", sagte der Sheriff Chris Nanos laut "NBC News" zuletzt.

Vor wenigen Tagen hatten Guthrie und ihre Geschwister über den Instagram-Account bereits öffentlich einen Appell an den oder die mutmaßlichen Entführer gerichtet. Berichte über ein angebliches Lösegeldschreiben hätten sie gesehen, hieß es darin. "Wir sind bereit, zu reden", sagte Guthrie. Ihr Bruder Camron erklärte in einem weiteren Video: "Wer auch immer da draußen unsere Mutter festhält, wir möchten von Ihnen hören." Die Familie habe bislang keinen direkten Kontakt und müsse zweifelsfrei wissen, dass sich Nancy Guthrie in der Gewalt der jeweiligen Person oder Personen befinde.