Haben Ihre Nachricht erhalten: Lösegeldforderung? Savannah Guthries Familie möchte zahlen

Im Fall der mutmaßlich entführten Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie hat sich erneut die Familie zu Wort gemeldet. Man habe die Nachricht verstanden und wolle bezahlen.
Seit rund einer Woche wird Savannah Guthries (54) Mutter vermisst. Schnell wurde öffentlich, dass Nancy Guthrie entführt worden sein könnte. Die Familie der 84-Jährigen hat sich jetzt auf Instagram erneut zu Wort gemeldet. In einer kurzen Botschaft, die sich offenbar direkt an den oder die mutmaßlichen Entführer richtet, spricht die US-Moderatorin davon, "bezahlen" zu wollen.