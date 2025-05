Haben Elektro-LKW eine Chance?: Umdenken braucht die meiste Energie

1 Egon Christ vom Autospediteurs Mosolf mit einem Elektro-Truck eines Schweizer Start-ups an der Ladesäule in Illingen. Foto:

Elektro-LKW tun sich in Deutschland immer noch schwer. Eine Spedition aus Baden-Württemberg trotzt der deutschen Bedenkenträgerei.











Der zieht ab, nicht wahr? Im Blick von Vitalij Dieser am Steuer des vollbeladenen Autotransporters der Spedition Mosolf mit Stammsitz in Kirchheim (Teck) ist der Fahrspaß abzulesen. Sein mit sieben Fahrzeugen fast voll beladener, doppelstöckiger Autotransporter schafft es auf der zweispurig ausgebauten Steigungsstrecke der B 10 bei Vaihingen (Enz) locker den Berg hoch. Wer links am Sattelzug vorbeiziehen will, muss sich sputen. „Das überrascht die Autofahrer schon“, sagt Dieser ein wenig amüsiert. Zu hören ist von der Kraftanstrengung des 500 Kilowatt (680 PS) starken Motors nur ein dezentes Summen. Ob beim Start bei der Ampel oder auf dem Beschleunigungsstreifen: Mit der Diesel-Trägheit ist es vorbei. „Das fühlt sich wie beim Auto an,“ sagt der Lastwagenfahrer.