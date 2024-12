Habeck, Söder und die DFB-Stars: Markus Lanz - Das Jahr 2024: Diese Gäste kommen

1 Markus Lanz geht am 19. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF mit seinem Jahresrückblick auf Sendung. Foto: ZDF/Markus Hertrich

Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht über den Ampelbruch, Trump-Experte Elmar Theveßen analysiert die US-Wahl und Sportler erinnern sich an Olympia und die EM: Markus Lanz empfängt hochkarätige Gäste zu seinem Jahresrückblick 2024 im ZDF.











Link kopiert



Wenn Moderator Markus Lanz (55) am 19. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF auf das Jahr 2024 zurückblickt, wird er von einer illustren Gästeschar unterstützt. In "Markus Lanz - Das Jahr 2024" kommen Politiker, Sportler und Experten zu Wort, die die wichtigsten Ereignisse des Jahres hautnah miterlebt haben, wie der Sender am Dienstag bekannt gab.