Habe nichts Falsches getan: Bill Clinton weist jede Kenntnis von Epstein-Verbrechen zurück

Bill Clinton hat sich vor dem Kontrollausschuss des US-Kongresses zu seiner Beziehung zu Jeffrey Epstein geäußert. In einem emotionalen Statement wies der Ex-Präsident jede Kenntnis von dessen Verbrechen zurück - und kritisierte die Befragung seiner Frau Hillary scharf.
Am Freitag, dem 27. Februar, hat sich der frühere US-Präsident Bill Clinton (79) in seinem Wohnort Chappaqua im Bundesstaat New York der lange erwarteten Befragung durch den Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses gestellt. Im Zentrum: sein Verhältnis zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019). Die Aussage fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - sein Eingangsstatement veröffentlichte Clinton jedoch zeitgleich auf der Plattform X.