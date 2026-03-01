Habe Napoleon-Komplex: Shia LaBeouf über seinen Ausraster

Nach seiner Festnahme während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans hat Shia LaBeouf über die Hintergründe gesprochen, wie er sie sieht. Der Alkohol sei für den 39-Jährigen nicht das Problem.
Es war ein turbulenter Februar für Shia LaBeouf (39). Am 17. Februar wurde der Schauspieler bekanntermaßen während Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans festgenommen - wegen zweifacher leichter Körperverletzung nach einem Vorfall in einer Bar der berühmten Party-Metropole am Golf von Mexiko. Jetzt hat sich der "Transformers"-Star erstmals ausführlich zu den Geschehnissen geäußert.