Habe meine Stimme verloren: Prinz William schreit Aston Villa zum Sieg über die Bayern

1 Prinz William feiert den Sieg von Aston Villa über den FC Bayern München in Birmingham. Foto: James Gill - Danehouse/Getty Images

Prinz William hat sich den Sieg seines Lieblingsvereins Aston Villa über den FC Bayern nicht entgehen lassen. Auf der Tribüne hat er sein Team offenbar lautstark unterstützt.











Prinz William (42) hat seinen Lieblingsverein offenbar so sehr angefeuert, dass der britische Thronfolger seine Stimme verloren hat. Am Mittwoch (2. Oktober) spielte Aston Villa gegen Bayern München in der Champions League. Der Prinz von Wales, der den Klub aus Birmingham schon seit seiner Kindheit die Treue halten soll, saß bei dem Spiel auf der Tribüne.