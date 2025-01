Habe ihn nur einmal geküsst: Glenn Close enthüllt besten Filmkuss

1 Glenn Close bei den 82. Golden Globe Awards vom vergangenen Wochenende. Foto: imago images/Avalon.red/Xavier Collin

Film-Ikone Glenn Close hat bei einem Talkshow-Auftritt enthüllt, welcher ihrer zahlreichen Leinwand-Partner im Lauf der Jahre am besten küsste.











Link kopiert



Leinwand-Legende Glenn Close (77) kann auf etliche erfolgreiche Jahre als Schauspielerin zurückblicken. Die heute 77-Jährige, einer der größten Stars der 1980er und 90er Jahre, stand bereits mit ikonischen Darstellern wie Michael Douglas (80), Jeremy Irons (76) oder Jeff Bridges (75) vor der Kamera. Zu Gast in der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" enthüllte Close jedoch, dass sie ihren besten Filmkuss mit Oscarpreisträger Robert Redford (88) teilte.