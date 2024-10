Habe ich nicht kommen sehen: Monster-Darstellerin Leslie Grossman gibt Verlobung bekannt

1 Leslie Grossman hat sich verlobt. Foto: IMAGO/Hutchins Photo

Leslie Grossman ist durch ihre Rolle im Netflix-Hit "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" gerade in aller Munde. Auch privat läuft es bei der Schauspielerin: Sie hat sich verlobt.











Leslie Grossman (52) hat im Podcast "I Choose Me with Jennie Garth" ihre Verlobung verkündet. "Ich bin verlobt, das ist so großartig!", plauderte sie im Gespräch mit ihrer "Hallo Holly"-Kollegin aus. "Das ist eine wilde Sache, die ich nicht kommen sah. Nicht, dass ich es bei dieser Person nicht kommen gesehen hätte. Ich habe nur nichts von diesem nächsten Kapitel meines Lebens kommen sehen", so die Schauspielerin.