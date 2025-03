Habe es nicht gefühlt: Lil Nas X lehnte Zusammenarbeit mit Taylor Swift ab

Rapper Lil Nas X (25) hatte die Möglichkeit, mit Superstar Taylor Swift (35) zusammenzuarbeiten - und hat die Chance ausgeschlagen, wie er in einem Interview mit "E! News" erzählt. Demnach hätten die zwei Musiker gemeinsam an einem Lied arbeiten wollen, allerdings hatte der entsprechende Song Lil Nas X nicht wirklich zugesagt.

"Wir haben an etwas gearbeitet", gab er bei den GLAAD Media Awards zu. "Sie bot mir an, eine Strophe oder ähnliches zu schreiben, aber ich habe es nicht gespürt, also ist es nicht passiert." Vermutlich ging es dabei um eine Kollaboration auf Swifts aktuellsten Album "The Tortured Poets Department", das vor ziemlich genau einem Jahr, im April 2024, erschienen ist. Das Gespräch über die verpasste Chance war für den "Call Me By Your Name"-Sänger damit auch beendet.

Stattdessen lobte Lil Nas X die Sängerin: "Ich bin stolz auf mein Mädchen", sagte er weiter. "Ich liebe das Album. Sie hat ihr Ding durchgezogen. Sie ist ganz oben auf dem Gipfel. Ich bin dankbar, dass sie mich überhaupt in Betracht gezogen hat." Eine Zusammenarbeit in der Zukunft wollte er nicht ausschließen: "Wenn es passiert... Global. Welt. Tay-tay und Nassy", fügte er kryptisch hinzu.

Zusammenarbeit mit Doechii?

Eine weitere Zusammenarbeit würde den Rapper auch interessieren, wie er in dem Interview anbringt - nämlich mit Shooting-Star Doechii (26), die derzeit mit ihrem Hit "Anxiety" in aller Munde ist. "Wir wollen schon seit einem Jahr ins Studio gehen, aber wir sind nie dazu gekommen."

Aktuell hat Lil Nas X mit seinem eigenen Projekt zu tun: Sein neues Album "Dreamboy" bringt er in diesem Sommer heraus. "Ich will nicht lügen, ich bin im Moment irgendwie in meiner eigenen Zone und konzentriere mich nur auf mich", erklärte er. Allerdings stellte er auch klar: "Ich bin super offen dafür, mit all den Mädchen zu arbeiten, die ich liebe, mit jeder, die gerade ihr eigenes Ding macht."