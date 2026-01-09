Immer mehr Deutsche lassen sich in Istanbul die Haare transplantieren. Der Preisvorteil ist groß, doch die Unterschiede bei Qualität, Betreuung und Verantwortung sind erheblich.
Istanbul ist für viele Menschen mit Haarausfall zur schnellen Hoffnung geworden: Flug, Eingriff, Rückreise – oft zum Bruchteil der Kosten in Deutschland. Doch hinter dem Boom der Haartransplantationen in der Türkei steckt ein Markt mit großen Unterschieden: von medizinisch sauber geführten Kliniken bis zu Anbietern, bei denen Standards, Aufklärung und Verantwortlichkeiten im OP unklar bleiben. Dieser Artikel zeigt, woran sich Qualität erkennen lässt, warum Online-Bewertungen nur bedingt helfen – und weshalb der Preis allein kein verlässlicher Kompass ist.