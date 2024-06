1 Dr. Serkan Aygin: Pionier in der Haarwiederherstellung. Foto: https://www.drserkanaygin.com/de/

Eine Haartransplantation in der Türkei ist für viele Alopezie-Patienten eine Option. Einfach, schnell und bequem gibt diese Methode den Betroffenen ein Stück Lebensqualität zurück – und das zum fairen Preis.











Der Medizintourismus in die Türkei boomt, insbesondere die Haartransplantation in der Türkei zieht viele Hilfesuchende an. Jedes Jahr kommen tausende Haarausfall-Patienten aus aller Welt in die begehrte Urlaubsregion am Bosporus – darunter auch viele Deutsche.