Istanbul hat sich zu einem der weltweit gefragtesten Standorte für Haartransplantationen entwickelt. Für deutsche Patienten bietet die Metropole attraktive Preise. Zugleich erfordert der Markt eine besonders sorgfältige Orientierung.
Istanbul gilt längst nicht mehr als Geheimtipp, wenn es um Haartransplantationen geht – sondern als eine der ersten Adressen, die viele Betroffene bei fortschreitendem Haarausfall in Betracht ziehen. Die türkische Metropole lockt mit einer hohen Dichte spezialisierter Kliniken, modernen Verfahren und Preisen, die im Vergleich zu Deutschland oft deutlich niedriger ausfallen. Doch hinter dem Boom steht ein Markt, der nicht nur Chancen bietet, sondern auch erhebliche Unterschiede in Qualität, Transparenz und Nachsorge – und genau darin liegt für Patienten die eigentliche Herausforderung.