4 Der Arzt, dem die Patienten vertrauen: Dr. Levent Acar hat mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Haartransplantation. Foto: Dr. Levent Acar - Cosmedica

Geheimratsecken und lichtes Haar sind nicht nur im Alter ein Thema. Die überzeugenden Vorher-Nachher-Ergebnisse von Haartransplantationen in der Türkei lassen Fernweh nach Istanbul aufkommen.

Dr. Levent Acar: der Grund für eine Haartransplantation in der Türkei

Dr. Levent Acar ist einer, dem die Patienten vertrauen. Denn der geschulte Mediziner kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Haartransplantation verweisen.

Seine chirurgische Karriere beginnt Dr. Levent Acar 1999, als er an der Istanbul Universität Capa sein Medizinstudium antritt. Bis 2005 genießt er dort eine fundierte fachliche Ausbildung. Schon als Studierender entdeckt er sein Interesse an der ästhetischen Medizin, insbesondere an der ästhetischen Haarmedizin. Daher absolviert er während des Studiums zusätzliche, international anerkannte medizinisch-ästhetische Trainings- und Ausbildungsprogramme in Deutschland und in anderen Ländern. Von 2008 bis 2010 bringt Dr. Acar sein Fachwissen als Leiter des Medical International Hospitals und der Medical Aesthetic Unit in Istanbul ein.

Sein bislang größter medizinischer Erfolg ist jedoch seine eigene Cosmedica Clinic. Seit 2007 verhilft der leitende Chefarzt in den modernen Räumlichkeiten verzweifelten Patienten zu neuem Selbstvertrauen. Zwar befindet sich der angesehene Chirurg bereits auf internationalem Top-Niveau. Dennoch hört er nie auf, nach Höherem zu streben.

Kontinuierlich bildet sich Dr. Levent Acar im Bereich der ästhetischen Haarmedizin fort. Denn er möchte seinen Patienten die bestmögliche Behandlung mit dem bestmöglichen Ergebnis in Aussicht stellen. Dafür besucht er regelmäßig die größten internationalen Kongresse und Seminare der Welt. Sein dort erworbenes Wissen und die neusten Methoden der Haartransplantation praktiziert er an der Cosmedica Clinic.

So viel Engagement wird belohnt. Bereits zum dritten Mal in Folge (von 2014 bis 2016) wurde Dr. Levent Acar der WhatClinic Service Award verliehen. Die Auszeichnung verlangt den besten Service mit dem besten Nachher-Ergebnis.

Die Top-Betreuung vor Ort, die langjährige Erfahrung Dr. Acars und die fairen Preise sind aber nicht die einzigen Vorzüge der Haartransplantation in Istanbul. Immer wieder loben ehemalige Patienten die ausgesprochen guten Deutschkenntnisse des Chirurgen. Kein Wunder: Dr. Acar wurde 1981 in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen. Mühelos kommuniziert er daher mit seinen deutschen Patienten.

Verblüffend: der Vorher-Nachher-Vergleich

Allein die lobenden Patientenberichte auf der Website der Cosmedica Clinic oder in Online-Foren sprechen für Dr. Acars Arbeit. Auf den Vorher-Nachher-Bildern bestätigt sich der gute erste Eindruck. Zuvor wirkte das Haarkleid nahezu leblos. Die lichten Stellen, durch die bereits die Kopfhaut hindurchschimmerte, brachten den Patienten um seine jugendlich-charismatische Ausstrahlung. Dasselbe lässt sich von Geheimratsecken und Halbglatzen behaupten.

Umso erstaunlicher ist das Ergebnis der „Haartransplantation Türkei“. Nach der Transplantation treten die kahlen Stellen zunehmend in den Hintergrund. Schritt für Schritt bildet sich dichteres Haar, das den Patienten um einiges jünger und frischer aussehen lässt. Auch an der Natürlichkeit der transplantierten Stellen gibt es nichts zu kritisieren. Exakt verlaufen die transplantierten Haare an der natürlichen Haarlinie entlang. Sie verschmelzen nahezu mit dem Originalhaar.

Dieses natürliche Ergebnis kann nicht nur auf der Kopfhaut erzielt werden. Auch Augenbrauen- und Barthaartransplantationen führen die Spezialisten der Cosmedica Clinic so authentisch aus, als hätte nie ein operativer Eingriff stattgefunden. Und genau diese Natürlichkeit zeichnet die moderne Haartransplantation in der Türkei aus.

Das Erfolgsrezept sind die innovativen Transplantationstechniken, die „FUE Methode“ und die neue „DHI Saphir Technik“. Beide gehen so sanft und exakt vor, dass dem Chirurgen ein täuschend echtes „Türkei-Vorher-Nachher“ gelingt. Lediglich Mikroverletzungen erleidet der Patient bei der Operation. Diese klingen jedoch in wenigen Wochen selbstständig ab. Komplikationen treten nur äußerst selten auf. Die sogenannten Grafts gehen weniger oft verloren.

Wie lange lässt volles Haar auf sich warten?

Etwa drei Wochen nach der Haartransplantation tritt bei den meisten Patienten der Shock-Loss auf: Die frisch verpflanzten Grafts fallen wieder aus. Eine Ruhephase setzt ein. Der Haarbulbus produziert kurzzeitig keine neuen Haare mehr.

Zwei bis fünf Monate nach der Haartransplantation setzt sich das Haarwachstum wieder in Bewegung. Zunächst wächst ein feiner Flaum, der nach und nach fülliger und natürlicher wirkt. Das endgültige Ergebnis ist etwa zwölf Monate nach dem Eingriff sichtbar.

Gut kalkuliert – alles inbegriffen bei Dr. Acar

Versteckte Kosten und überzogene Preislisten gibt es in der Cosmedica Clinic nicht. Stattdessen bietet Dr. Acar den Patienten All-inclusive-Pakete – sowohl für die „FUE Methode“ als auch für die „DHI Saphir Technik“. Neben dem operativen Eingriff sind zudem enthalten:

Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel mitten in Istanbul

Transferfahrten

fachkundige Vor- und Nachsorge durch das Cosmedica-Team

PRP Behandlung als Heilungsbeschleuniger

hochwertige Arzneimittel und Pflegeprodukte für eine zuverlässige Nachbehandlung von Deutschland aus

Zehn Jahre Garantie

deutschsprachiger Support (24 Stunden lang erreichbar)

nadelfreie Anästhesie (enthalten im FUE Gold Plus und DHI Saphir Paket)

„Haartransplantation Türkei“ – so läuft die Behandlung ab

Am Anfang steht die Haaranalyse. Dazu sendet der Patient der Cosmedica Clinic in Istanbul Fotos vom aktuellen Zustand seines Haarkleids. Es folgt eine kostenfreie, deutschsprachige Beratung. Anschließend vereinbart der Patient einen Termin. Nach seiner Landung am Flughafen Istanbul erwartet ihn bereits ein Transferfahrzeug, das ihn sicher zu Klinik und Hotel bringt.

An der Cosmedica finden noch einige Voruntersuchungen statt. Sind die Ergebnisse unauffällig, steht der Transplantation nichts mehr im Weg.

Nach dem Eingriff und einer eingehenden Nachuntersuchung wird der Patient mit hochwertigen Medikamenten und Pflegeprodukten nach Deutschland entlassen.