Haarklammern sind die neuen It-Pieces: Das große Comeback der Clips

Haarklammern in allen Formen und Farben haben ein beeindruckendes Comeback in der Modewelt hingelegt. Für viele sind sie ein unverzichtbares Accessoire beim Styling geworden: Diese beiden Modelle sind besonders beliebt.

In den letzten Jahren haben Haarklammern ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Einst als praktisches, aber unspektakuläres Accessoire abgetan, sind sie heute für viele zu einem unverzichtbaren Teil der alltäglichen Styling-Routine geworden. Doch Haarklammer ist nicht gleich Haarklammer: Es gibt eine Vielzahl an Modellen, die jeweils ihre eigenen Vorteile und Stylingmöglichkeiten bieten. Im Folgenden werden zwei der beliebtesten Varianten vorgestellt - Claw Clip und Banana Clip.

Claw Clip: Vielseitig einsetzbar und einfach chic

Die Claw Clip hat sich in den letzten Jahren als absoluter Liebling der Modewelt etabliert. Mit ihren charakteristischen "Krallen", die das Haar sanft, aber fest umschließen, ist sie die perfekte Wahl für alle, die Wert auf ein schnelles und dennoch stilvolles Hairstyling legen. Egal, ob im Büro, auf einer Party oder einfach nur zu Hause - mit einer Claw Clip sind die Haare im Handumdrehen gestylt.

Die Haarklammer punktet vor allem durch ihre Vielseitigkeit. Sie kann sowohl bei kurzem als auch bei langem Haar eingesetzt werden und eignet sich für eine Vielzahl von Frisuren, von lässigen Hochsteckfrisuren bis hin zu halboffenen Styles. Darüber hinaus ist sie unglaublich haarschonend: Da sie das Haar sanft hält und nicht straff zieht, wird Haarbruch minimiert und die Haarstruktur geschont.

Claw-Clip-Styling-Tipp:

Ein schneller, aber eleganter Look ist der "French Twist" mit einer mittelgroßen Claw Clip. Dazu wird das Haar im Nacken zusammengenommen und zu einer Rolle gedreht, die dann nach oben geklappt wird. Diese Haarrolle wird nun mit der Haarklammer an der Mitte des Hinterkopfs fixiert.

Ein eleganter Hairstyle, der schnell gemacht ist.

Banana Clip: Volumen und Halt für jede Haarlänge

Die Banana Clip, ein weiteres ikonisches Accessoire aus den 1980ern, erlebt derzeit eine Renaissance. Mit ihrer länglichen, gebogenen Form erinnert sie tatsächlich ein wenig an eine Banane - und genau dieser Form verdankt sie auch ihre Besonderheit. Anders als andere Haarklammern verteilt diese Haarklammer das Haar gleichmäßig entlang seiner gesamten Länge und sorgt so für einen voluminösen, fülligen Look.

Die Bananen-Haarklammer bietet nicht nur sicheren Halt, sondern verleiht dem Haar auch ein beeindruckendes Volumen, das vor allem bei langen Haaren perfekt zur Geltung kommt. Sie ist ideal, um schlichte Pferdeschwänze in echte Hingucker zu verwandeln, ohne dabei auf aufwendige Techniken angewiesen zu sein.

Banana-Clip-Styling-Tipp:

Ein voluminöser, hoch angesetzter Pferdeschwanz ist der perfekte Look für die Banana Clip Haarklammer. Das Haar am am Hinterkopf sammeln und die geöffnete Haarklammer von unten nach oben um den Zopf legen. Sobald die Klammer sicher verschlossen ist, zieht man das Haar leicht auseinander, um mehr Volumen zu erzeugen. Diese Frisur ist nicht nur schick, sondern auch unglaublich praktisch - ideal für einen langen Tag im Büro oder ein abendliches Event.