Für ein sanftes Umstyling hat sich offensichtlich Prinzessin Kate entschieden: Sie trägt ihre Haare immer noch lang, aber ein paar Nuancen heller als sonst. An ihrem 14. Hochzeitstag überraschte sie mit dem neuen Look, auf den auch eine andere Prinzessin aktuell setzt.

Prinzessin Kate (43) trägt ihre langen Haare jetzt heller als gewohnt. Den neuen, frischen Look präsentierte sie an einem besonderen Datum: ihrem 14. Hochzeitstag mit Prinz William (42), den das Paar in Schottland verbrachte.

Zum Auftakt der zweitägigen Reise glänzten die Haare der künftigen Königin hell, als sie neben ihrem Gatten durch die Straßen von Tobermory auf der Isle of Mull schlenderte. Komplett erblondet ist Kate aber nicht. Sie setzt auf ein natürliches Umstyling und entschied sich für einen sanften karamellfarbenen Haarton ihrer normalerweise dunkelbraunen Locken.

Auch spanische Prinzessin hat jetzt hellere Haare

Das Styling scheint einen neuen Trend unter europäischen Royals darzustellen. Ebenfalls am 29. April zeigte sich die jüngste Tochter des spanischen Königspaares mit neuer Haarpracht: Auf Fotos, die anlässlich des 18. Geburtstags von Prinzessin Sofía veröffentlicht wurden, strahlten auch ihre sonst dunklen Haare heller.

Kate hatte den britischen Thronfolger am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London geheiratet - eine wahre Traumhochzeit. Drei Kinder krönten anschließend ihre große Liebe. Das vergangene Jahr wurde dann zu einer besonderen Herausforderung für die Familie: Die Prinzessin erkrankte an Krebs.

Eine Situation, die Kate und William offensichtlich noch mehr zusammengeschweißt hat, wie auch in Schottland zu sehen war. Das britische Thronfolgerpaar ließ sich auf der idyllischen Isle of Mull an seinem 14. Hochzeitstag symbolträchtig fotografieren. Auf ihrem Instagram-Account haben die beiden ein Bild veröffentlicht, auf dem sie Arm in Arm vor traumhafter Kulisse stehen und gemeinsam in die Ferne blicken.

Hochzeitstag mit Terminen - aber auch Zeit zu zweit

Das Paar befindet sich für einen zweitägigen Besuch auf den Inneren Hebriden, am Dienstag waren sie auf der Isle of Mull angekommen. Nach mehreren offiziellen Terminen sollte es aber auch Zeit für einige romantische Stunden zu zweit geben: Der britischen BBC zufolge verbrachten sie die Nacht in einem kleinen Ferien-Cottage.