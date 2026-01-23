H5N1: Stallpflicht im Enzkreis wegen Vogelgrippe bei Wildvögeln

1 Im nördlichen Enzkreis herrscht Stallpflicht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Geflügelhalter im nördlichen Enzkreis müssen ihre Tiere jetzt im Stall lassen. Was steckt hinter der neuen Pflicht – und wie groß ist die Gefahr durch H5N1 wirklich?











Aufgrund von Vogelgrippe-Funden bei heimischen Wildvögeln hat das Landratsamt für den nördlichen Enzkreis eine Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Sie betrifft die Gemarkungen von Maulbronn (Stadt), Ölbronn, Knittlingen und Kleinvillars, wie das Landratsamt in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. Die Anordnung gilt zunächst bis zum 12. Februar.