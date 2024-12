1 Michael "Michi" (Lars Pape), Maren (Eva Mona Rodekirchen) Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das GZSZ-Special aus Spanien endete mit einem dramatischen Cliffhanger, der die Zuschauer schockierte und nun die wahren Gründe offenbart, warum Michi Marens Heiratsantrag ablehnte.











Im GZSZ-Special aus Barcelona erlebten die Fans eine emotionale Achterbahnfahrt. Die Familie Seefeld geriet in Lebensgefahr, und besonders Michi (Lars Pape) befand sich in einer kritischen Situation. Beim großen Showdown in einer Strandbar wurde er angeschossen, doch glücklicherweise überlebte er das Attentat.